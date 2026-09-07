Помещения в «Доме Солодихиных» выставили на продажу в Тамбове за 1 млн

В Тамбове на продажу выставили четыре помещения в объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Солодихиных» на улице Архиепископа Луки, 4. Их общая площадь составляет 227 кв. м. Помещения реализуются единым лотом с начальной ценой 1,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Обязательным условием приватизации исторической недвижимости является строгое соблюдение охранных обязательств. Покупателю предстоит разработать и согласовать проект реставрации здания до 31 мая 2028 года, а полностью завершить весь комплекс работ по сохранению памятника необходимо до 31 декабря 2030 года.

Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 15 октября, а проведение торгов запланировано на 21-е. Размер задатка для участия составляет 120,6 тыс., шаг аукциона — 60,3 тыс. руб.

Историческое здание связано с именем доктора медицины Иллиодора Солодихина, считающегося первым профессиональным окулистом Тамбова. Он заведовал офтальмологическим отделением Тамбовской губернской земской больницы, а также занимался челюстно-лицевой хирургией, делал урологические операции и операции по удалению опухолей. Кроме того, врач выступал основателем и председателем местного Общества любителей граммофона. Изначально усадьба принадлежала его супруге Анне Солодихиной, а в 1905 году права на объект перешли к семье Владиславских.

В июле стало известно, что в третьем квартале этого года на торги выставят здание бывшего Чакинского аграрного техникума в Тамбовской области — ОКН регионального значения, известного как «Хогвартс».

Кабира Гасанова