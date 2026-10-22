Волгоградка получила 6 лет колонии за присвоение пенсий закопанных в ее дворе подопечных

В 2019 году трое подопечных умерли, а один пропал без вести. Тела умерших фигурантка закопала на территории своего домовладения и продолжила получать за них пенсии, не поставив в известность полицию и фонды пенсионного и социального страхования. Закапывать тела женщине помогал ее сожитель. Уголовной ответственности мужчина избежал, так как скончался.