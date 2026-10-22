Волгоградка получила 6 лет колонии за присвоение пенсий закопанных в ее дворе подопечных
Волгоградка получила шесть лет исправительной колонии общего режима за незаконное получение пенсий умерших подопечных. Женщину признали виновной в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе Калачевского райсуда.
Суд установил, что с 2011 года 46-летняя Анна Нурлиева в разное время брала под опеку четырех пожилых граждан, выписанных из психиатрической больницы. Фигурантка обеспечивала их уходом и кормила стариков, а пенсию с их банковских карт хранила у себя. Часть денег подсудимая тратила на подопечных, оставшиеся оставляла себе.
В 2019 году трое подопечных умерли, а один пропал без вести. Тела умерших фигурантка закопала на территории своего домовладения и продолжила получать за них пенсии, не поставив в известность полицию и фонды пенсионного и социального страхования. Закапывать тела женщине помогал ее сожитель. Уголовной ответственности мужчина избежал, так как скончался.
В суде женщина полностью признала вину. Суд также взыскал с волгоградки 2,6 млн руб., полученные мошенническим путем. Приговор в законную силу не вступил.