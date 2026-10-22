Санаторий имени Мориса Тореза судится с администрации Сочи из-за арендных платежей
АО «Санаторий имени Мориса Тореза» ведет спор с администрацией Сочи. Организация требует обязать департамент имущественных отношений города внести изменения в договор аренды земельного участка.
Истец просит установить годовую арендную плату за участок, исходя из ставки земельного налога и кадастровой стоимости. В заявлении указаны следующие периоды: с 12.08.2017 по 31.12.2017 — 388, 8 тыс. руб., с 01.01.2018 по 31.12.2020 — 604,9 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2022 — 495,8 тыс. руб., и с 01.01.2023 — 597 тыс. руб. до изменения ставки налога или кадастровой стоимости.
Изначально санаторий требовал также произвести перерасчет фактически уплаченных средств за период с 12.08.2017 по 31.12.2020, исходя из ставки земельного налога, и взыскать с администрации неосновательное обогащение в размере 6, 6мдн руб.
Согласно материалам, общество арендует участок на основании договора от 15.08.2007 года, ряда дополнительных соглашений и распоряжения главы администрации Краснодарского края 2011 года. На участке расположено принадлежащее истцу нежилое здание спального корпуса 1901 года постройки.
По мнению истца, установленный дополнительным соглашением от 2018 года размер арендной платы — 2,3 млн руб. в год на основании отчета об оценке — не соответствует закону. Арендную плату следует рассчитывать исходя из ставки земельного налога.
Изначально АС Краснодарского края, а затем и апелляция удовлетворили иск, потом он был направлен на новое рассмотрение. АС снова оставил прежнее решение в силе, после чего в апелляции АО «Санаторий имени Мориса Тореза» отказалось от иска в части взыскания неосновательного обогащения.
Кассация снова рассмотрит спор в декабре.