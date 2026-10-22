Санаторий имени Мориса Тореза судится с администрации Сочи из-за арендных платежей

Истец просит установить годовую арендную плату за участок, исходя из ставки земельного налога и кадастровой стоимости. В заявлении указаны следующие периоды: с 12.08.2017 по 31.12.2017 — 388, 8 тыс. руб., с 01.01.2018 по 31.12.2020 — 604,9 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2022 — 495,8 тыс. руб., и с 01.01.2023 — 597 тыс. руб. до изменения ставки налога или кадастровой стоимости.