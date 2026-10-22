Устранением последствий паводков в Большой Ялте занимаются около 300 человек

В Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов, спасатели возвели временную дамбу, чтобы отвести поток воды от западных ворот Воронцовского дворца. Сейчас сотрудники МЧС, спасатели «Крым-Спас» и городские службы укрепляют берега мешками с песком, расчищают русло реки от камней и крупного мусора, а также прочищают ливневую канализацию.