Устранением последствий паводков в Большой Ялте занимаются около 300 человек
В Крыму увеличили группировку сил для ликвидации последствий паводков в Большой Ялте. К аварийно-восстановительным работам привлечены 300 человек и более 50 единиц техники. Об этом сообщили в крымском ГУ МЧС.
В Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов, спасатели возвели временную дамбу, чтобы отвести поток воды от западных ворот Воронцовского дворца. Сейчас сотрудники МЧС, спасатели «Крым-Спас» и городские службы укрепляют берега мешками с песком, расчищают русло реки от камней и крупного мусора, а также прочищают ливневую канализацию.
На подтопленных территориях специалисты сначала регулируют потоки воды с помощью мешков и защитных барьеров. К активной откачке приступят после снижения уровня воды. Жителям четырех частных домов в Алупке предложили эвакуироваться на время аварийно-восстановительных работ.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного проезда спецтехники ГАИ перекрыла участок Севастопольского шоссе в районе Алупки. На месте продолжает работу межведомственный штаб, координацию которого осуществляют начальник Главного управления МЧС России по Крыму и временно исполняющий обязанности главы администрации Ялты.