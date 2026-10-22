Саратовский общепит обновился на треть за год при росте числа заведений на 6%

В целом по России число МСП в общепите за год увеличилось на 8%, превысив 203 тыс. предприятий. Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, с начала года предприниматели привлекли 10,2 млрд руб. в рамках Национальной гарантийной системы — в 1,6 раза больше, чем год назад. Каждый пятый кредит был получен под «зонтичные» поручительства. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».