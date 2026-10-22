Саратовский общепит обновился на треть за год при росте числа заведений на 6%
Оборот отрасли в прошлом году почти удвоился
Число субъектов МСП в сфере общественного питания Саратовской области за год выросло на 6% и достигло почти 2,3 тыс. предприятий, следует из данных Корпорации МСП. Однако за этой цифрой скрывается высокая ротация рынка: за год в регионе открылось 400 новых точек, что при чистом приросте в 130 заведений означает закрытие около 270 компаний.
По данным сервиса Rusprofile, с октября 2025 года по октябрь 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 400 новых игроков в сфере общепита — 393 ИП и 7 ООО. Для сравнения, за предыдущий период (октябрь 2024-го — октябрь 2025 года) их было 269 — 263 ИП и 6 ООО. Таким образом, валовая активность предпринимателей выросла почти на 50%, однако подавляющее большинство новых точек приходится на микроформаты и доставку, а не на полноценные рестораны.
По данным Саратовстата, оборот общественного питания в регионе за 2025 год вырос в 1,8 раза — с 25 млн до 45,9 млн руб. Эксперты связывают это не с экстенсивным расширением, а с ростом среднего чека и инфляционным удорожанием меню.
В целом по России число МСП в общепите за год увеличилось на 8%, превысив 203 тыс. предприятий. Как заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, с начала года предприниматели привлекли 10,2 млрд руб. в рамках Национальной гарантийной системы — в 1,6 раза больше, чем год назад. Каждый пятый кредит был получен под «зонтичные» поручительства. Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».