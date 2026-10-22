Самарская сеть пиццерий «Квадратика» откроет ресторан в Екатеринбурге
Сеть пиццерий «Квадратика», известная концепцией квадратной пиццы, откроет флагманский ресторан в Екатеринбурге. Заведение расположится на улице Татищева, 47а, рядом со стадионом «Екатеринбург Арена», сообщили в пресс-службе компамнии. В честь открытия компания подготовила праздничную программу на 24 и 25 октября.
«Квадратика» основана в Самаре. Помимо Екатеринбурга, заведения бренда представлены в Тольятти, Оренбурге, Москве и Ульяновске. В основе концепции сети — квадратная пицца на пышном тесте с начинкой по всей поверхности, включая края.
В новом ресторане гости смогут попробовать горячую квадратную пиццу прямо из печи. В меню — классические варианты и авторские хиты, включая пиццу «Малевич» и «Блэк тейсти», а также разнообразные соусы. В день официального открытия в ресторане также будет действовать специальное предложение: пиццу «Хот дог» можно будет заказать за 99 руб.
Кроме того совместно с детским центром «Полосатый кот» компания проведет конкурс детских рисунков «Нарисуй пиццу мечты». По итогам конкурса пиццу, созданную по рисунку победителя, добавят в меню ресторана. Также среди посетителей разыграют годовой запас пиццы — 12 штук в течение года.
Отмечается, что для жителей Екатеринбурга продолжит работать доставка по всему городу. Стоимость доставки составляет 100 руб.