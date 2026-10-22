Самарская сеть пиццерий «Квадратика» откроет ресторан в Екатеринбурге

В новом ресторане гости смогут попробовать горячую квадратную пиццу прямо из печи. В меню — классические варианты и авторские хиты, включая пиццу «Малевич» и «Блэк тейсти», а также разнообразные соусы. В день официального открытия в ресторане также будет действовать специальное предложение: пиццу «Хот дог» можно будет заказать за 99 руб.