Бывшего полицейского из Астрахани будут судить за незаконный оборот раков

Известно, что в июле этого года бывший сотрудник одного из подразделений регионального УМВД вместе с двумя знакомыми незаконно распорядился изъятыми у браконьеров живыми раками. Обвиняемые попытались вывезти 26 тыс. ракообразных весом более 850 кг за пределы области, но их машину остановили полицейские в Енотаевском районе. Раков снова изъяли.