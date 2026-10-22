Бывшего полицейского из Астрахани будут судить за незаконный оборот раков
Экс-полицейского из Астрахани и двух местных жителей будут судить за незаконный оборот биоресурсов. Правоохранителя обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), остальных — в обороте товаров без маркировки (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
Известно, что в июле этого года бывший сотрудник одного из подразделений регионального УМВД вместе с двумя знакомыми незаконно распорядился изъятыми у браконьеров живыми раками. Обвиняемые попытались вывезти 26 тыс. ракообразных весом более 850 кг за пределы области, но их машину остановили полицейские в Енотаевском районе. Раков снова изъяли.
Стоимость биоресурсов составила более 870 тыс. руб. Преступление пресекли следователи СК и УФСБ по региону.