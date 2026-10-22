175 грузовладельцев начали оформлять перевозки по СЖД онлайн в январе-сентябре
В январе-сентябре 2026 года 175 клиентов Северной магистрали впервые начали оформлять перевозочные документы через ресурс «Личный кабинет Клиента ОАО «РЖД» на сайте компании. Сервис развивается с 2019 года, доступен клиентам с любыми объемами перевозок, является одним из способов организации электронного документооборота между перевозчиком и грузовладельцем. С сентября 2026 года оформление перевозочных документов в электронном виде в России стало обязательным, вступил в силу соответствующий федеральный закон.
На территории СЖД личным кабинетом на сайте РЖД пользуются более 2 тыс. предприятий, за январь-сентябрь 2026 года в электронном виде оформлено более 97 тыс. документов, связанных с перевозкой грузов.
Грузоотправители оформляют первичные и другие сопутствующие перевозке документы, подают заявления на операции с подвижным составом и получают уведомления о статусе вагонов, пользуются электронными базами данных, планируют объемы и сроки погрузки.
Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется. С начала этого года добавлены такие опции, как уведомление вагоноремонтных предприятий об окончании срока действия их аттестации, уведомление о готовности передать вагоны, функция автозаполнения одного из полей, полезные ссылки.
Для удобства пользователей Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» в нем размещены видео-инструкции. На интерактивной карте отображена информация о грузовых станциях железных дорог.