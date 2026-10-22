175 грузовладельцев начали оформлять перевозки по СЖД онлайн в январе-сентябре

Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется. С начала этого года добавлены такие опции, как уведомление вагоноремонтных предприятий об окончании срока действия их аттестации, уведомление о готовности передать вагоны, функция автозаполнения одного из полей, полезные ссылки.