Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ПАО «Транснефть»

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Оно направлено на развитие экономики, промышленного потенциала, социальной инфраструктуры и улучшение инвестиционного климата региона. Об этом губернатор сообщил в своем канале в MAX.