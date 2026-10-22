Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ПАО «Транснефть»
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Оно направлено на развитие экономики, промышленного потенциала, социальной инфраструктуры и улучшение инвестиционного климата региона. Об этом губернатор сообщил в своем канале в MAX.
По словам Вячеслава Федорищева, соглашение предусматривает следующие приоритетные направления сотрудничества: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов инфраструктуры, обеспечение безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов, других производственных объектов организаций системы «Транснефть» в регионе.
Также губернатор Самарской области и президент ПАО «Транснефть» договорились о строительстве в регионе современной школы.