Житель Самарской области осужден за попытку сжечь знакомого заживо
Он получил 3 года колонии.
Волжский районный суд Самарской области вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина облил собутыльника горючей жидкостью и поджег его.
Инцидент произошел во время совместного застолья. Потерпевший лег на диван, не сняв верхнюю одежду, — это вызвало резкое недовольство обвиняемого. Мужчина взял жидкость с маркировкой «Обезжириватель», облил ею собутыльника и поднес к нему зажигалку. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.
С учетом всех обстоятельств дела суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.