Житель Самарской области осужден за попытку сжечь знакомого заживо

Инцидент произошел во время совместного застолья. Потерпевший лег на диван, не сняв верхнюю одежду, — это вызвало резкое недовольство обвиняемого. Мужчина взял жидкость с маркировкой «Обезжириватель», облил ею собутыльника и поднес к нему зажигалку. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.