Ставрополье отменит льготную ставку УСН для образования и здравоохранения с 2027 года

В пояснительной записке отмечается, что за последние несколько лет в образовании и здравоохранении снизились фактические поступления налога и уровень рентабельности. По мнению авторов инициативы, это может свидетельствовать о том, что пониженные ставки не обеспечивают ожидаемого стимулирующего эффекта и не дают достаточной бюджетной отдачи. Также разработчики считают, что льгота оказалась недостаточно востребованной, а меры поддержки, действовавшие с 2013 года, уже достигли своих целей.