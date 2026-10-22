Ставрополье отменит льготную ставку УСН для образования и здравоохранения с 2027 года
В Ставропольском крае планируют отменить пониженную ставку налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 5% для организаций и предпринимателей, работающих в сфере образования и здравоохранения. По оценке разработчиков законопроекта, это позволит дополнительно направлять в консолидированный бюджет региона около 133 млн руб. в год. Изменения предлагается ввести с 1 января 2027 года. С проектом закона и пояснительной запиской к нему ознакомился «Ъ-Кавказ».
Законопроект предусматривает исключение раздела «Образование» из перечня видов деятельности, для которых предусмотрена льготная ставка. В сфере здравоохранения из перечня исключается класс 86 «Деятельность в области здравоохранения». При этом другие виды деятельности из раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» сохраняются в перечне. Таким образом, отмена льготы затронет именно медицинскую деятельность, а не все социальные услуги.
В пояснительной записке отмечается, что за последние несколько лет в образовании и здравоохранении снизились фактические поступления налога и уровень рентабельности. По мнению авторов инициативы, это может свидетельствовать о том, что пониженные ставки не обеспечивают ожидаемого стимулирующего эффекта и не дают достаточной бюджетной отдачи. Также разработчики считают, что льгота оказалась недостаточно востребованной, а меры поддержки, действовавшие с 2013 года, уже достигли своих целей.
Поправки связаны и с изменением федерального законодательства. Как указывают авторы проекта, после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу с 2026 года регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для налогоплательщиков, ведущих определенные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным правительством РФ. Прежняя редакция краевого закона предусматривала льготы в том числе по категориям налогоплательщиков, поэтому ее предлагается привести в соответствие с федеральными нормами.
При этом проект сохраняет ставку УСН в размере 5% для резидентов региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парков. Однако воспользоваться ею смогут налогоплательщики, которые ведут виды экономической деятельности, определяемые правительством РФ. Законопроект также меняет название краевого закона: вместо документа об установлении дифференцированных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков предлагается закон об установлении налоговых ставок для плательщиков УСН.
Авторы инициативы указывают, что изменения, связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным, сами по себе не повлияют на доходы краевого бюджета. Дополнительные поступления в размере около 133 млн руб. ожидаются именно за счет отмены льготной ставки для образования и здравоохранения. Проект предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.