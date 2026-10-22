В Оренбурге совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн рублей
В администрации Оренбурга прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам уплаты налогов в городской бюджет. На него пригласили 114 налогоплательщиков: 66 руководителей организаций, 36 индивидуальных предпринимателей и 12 физических лиц. Совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн руб. Из них 17,8 млн руб. приходится на бюджет города, сообщает администрация Оренбурга.
Перед началом заседания 17 налогоплательщиков подтвердили погашение своих обязательств на общую сумму 6,9 млн руб., из которых 1,5 млн руб. — в бюджет города.
В отношении налогоплательщиков, которые не явились на заседание, применят меры принудительного взыскания в соответствии с действующим законодательством. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов, которые необходимо оплатить своевременно.