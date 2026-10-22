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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн рублей

В администрации Оренбурга прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам уплаты налогов в городской бюджет. На него пригласили 114 налогоплательщиков: 66 руководителей организаций, 36 индивидуальных предпринимателей и 12 физических лиц. Совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн руб. Из них 17,8 млн руб. приходится на бюджет города, сообщает администрация Оренбурга.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Перед началом заседания 17 налогоплательщиков подтвердили погашение своих обязательств на общую сумму 6,9 млн руб., из которых 1,5 млн руб. — в бюджет города.
В отношении налогоплательщиков, которые не явились на заседание, применят меры принудительного взыскания в соответствии с действующим законодательством. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов, которые необходимо оплатить своевременно.
Руфия Кутляева