В Оренбурге совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн рублей

В администрации Оренбурга прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам уплаты налогов в городской бюджет. На него пригласили 114 налогоплательщиков: 66 руководителей организаций, 36 индивидуальных предпринимателей и 12 физических лиц. Совокупная задолженность по налогам составила 33,8 млн руб. Из них 17,8 млн руб. приходится на бюджет города, сообщает администрация Оренбурга.