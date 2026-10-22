Роспотребнадзор предостерег жителей Самарской области от покупки свеклы с кадмием

Опасная продукция была выявлена по информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области. При проверке выяснилось, что ООО «Дивергент», указанное в маркировке как производитель, фактически не выпускает пищевую продукцию по заявленному адресу (Ревда, ул. Металлургов, зд. 2А). Таким образом, предприятие классифицируется как «призрак»: товар производится и вводится в оборот неустановленными лицами в неконтролируемых условиях.