Роспотребнадзор предостерег жителей Самарской области от покупки свеклы с кадмием
Ведомство предупреждает, что на рынке может быть продукция «предприятия-призрака»
Управление Роспотребнадзора по Самарской области предупредило торговые сети и жителей региона о недопустимости реализации свежей очищенной цельной свеклы в вакуумной упаковке, маркированной как продукция ООО «Дивергент». По данным ведомства, в корнеплодах выявлено превышение массовой концентрации кадмия — показатель не соответствует требованиям технических регламентов.
Опасная продукция была выявлена по информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области. При проверке выяснилось, что ООО «Дивергент», указанное в маркировке как производитель, фактически не выпускает пищевую продукцию по заявленному адресу (Ревда, ул. Металлургов, зд. 2А). Таким образом, предприятие классифицируется как «призрак»: товар производится и вводится в оборот неустановленными лицами в неконтролируемых условиях.
Специалисты подчеркивают опасность повышенного содержания кадмия: тяжелый металл относится к веществам первого класса опасности, способен накапливаться в организме и вызывать серьезные поражения внутренних органов. В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендует торговым организациям исключить из оборота продукцию ООО «Дивергент», а потребителям — проявлять бдительность при покупке плодоовощной продукции, внимательно изучать маркировку и происхождение товара.