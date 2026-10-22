Бензин в Челябинской области оказался дешевле среднероссийского на 8%
Средняя потребительская цена на бензин в Челябинской области составила 72,00 руб. за литр — на 6,04 руб. ниже среднероссийского показателя (78,04 руб.) и на 4,71 руб. ниже среднего по Уральскому федеральному округу (76,71 руб.). Такие данные продоставил федеральный Росстат в отчете о динамике цен на топливо с 13 по 19 октября 2026 года. По стоимости топлива регион занимает одну из самых низких позиций в УрФО, уступая по дешевизне лишь Курганской области (67,39 руб.).
В разрезе марок АИ-92 в Челябинской области стоит 67,47 руб. за литр при среднероссийских 74,02 руб. Цена АИ-95 составляет 74,38 руб. против 80,30 руб. по стране. АИ-98 и выше — 101,34 руб., что незначительно ниже среднероссийских 104,67 руб. Дизельное топливо реализуется по 80,96 руб. за литр при национальном показателе 86,58 руб.
Наиболее высокие цены на бензин в УрФО фиксируются в Тюменской области — 85,13 руб. за литр, наиболее низкие — в Курганской: 67,39 руб. В целом по стране лидерами по дороговизне топлива остаются Крым (122,38 руб.), Севастополь (126,68 руб.) и Республика Дагестан (120,31 руб.).