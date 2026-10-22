Бензин в Челябинской области оказался дешевле среднероссийского на 8%

Средняя потребительская цена на бензин в Челябинской области составила 72,00 руб. за литр — на 6,04 руб. ниже среднероссийского показателя (78,04 руб.) и на 4,71 руб. ниже среднего по Уральскому федеральному округу (76,71 руб.). Такие данные продоставил федеральный Росстат в отчете о динамике цен на топливо с 13 по 19 октября 2026 года. По стоимости топлива регион занимает одну из самых низких позиций в УрФО, уступая по дешевизне лишь Курганской области (67,39 руб.).