Гости кафе в Удмуртии оставили безналом свыше 30 млн рублей чаевых за 9 месяцев
94,5% из них пришлось на Ижевск
Посетители заведений общепита в Удмуртии оставили официантам более 33 млн руб. безналичных чаевых с начала года. 94,5% от этой суммы пришлось на Ижевск, сообщает пресс-служба платформы «Нетмонет». В среднем официанты в республике получали по 261 руб. за чек, что на 8% больше, чем годом ранее.
Рекордные разовые чаевые были зафиксированы в центре Ижевска, где оставили 16,5 тыс. руб. Самой «денежной» датой стал День всех влюбленных, 14 февраля, когда сотрудников кафе и ресторанов поблагодарили в общей сложности на 319 тыс. руб. На втором месте оказался Международный женский день, 8 марта: тогда «на чай» посетители оставили 285 тыс. руб.
«Жители и гости Удмуртии готовы благодарить сотрудников за вежливость, отзывчивость и хорошее обслуживание. Особенно заметно это в выходные, праздничные дни и поздние часы, когда посетители чаще оставляют более крупные чаевые»,— пояснила управляющий директор платформы Оксана Белякова.
По среднему размеру чаевых самым щедрым городом в Удмуртии стал Воткинск — 301 руб. В Глазове и Сарапуле показатель достиг 271 и 223 руб. соответственно.