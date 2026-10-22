Гости кафе в Удмуртии оставили безналом свыше 30 млн рублей чаевых за 9 месяцев

Посетители заведений общепита в Удмуртии оставили официантам более 33 млн руб. безналичных чаевых с начала года. 94,5% от этой суммы пришлось на Ижевск, сообщает пресс-служба платформы «Нетмонет». В среднем официанты в республике получали по 261 руб. за чек, что на 8% больше, чем годом ранее.