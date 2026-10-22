Дмитрий Шеломенцев возглавил УФССП по Удмуртии
В прошлом он был замруководителя управления службы по Свердловской области
Врио руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Удмуртии назначен Дмитрий Шеломенцев. О его назначении сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
По данным ведомства, стаж Дмитрия Шеломенцева в системе ФССП превышает 15 лет. С 2020 года он занимал должность заместителя руководителя управления ФССП по Свердловской области — заместителя главного судебного пристава региона.
До назначения Дмитрия Шеломенцева управлением ФССП по Удмуртии руководил Игорь Наговицын. Он занял должность в марте 2018 года. До него региональное управление возглавлял Ильнур Махмутов, работавший на этом посту с ноября 2013-го.
На встрече с Ольгой Абрамовой обсуждались основные направления работы службы, в том числе исполнительные производства в отношении социально значимых категорий граждан. Глава республики сообщила, что за девять месяцев 2026 года судебные приставы взыскали с должников более 6 млрд руб., и отдельно отметила необходимость принципиального подхода к взысканию алиментов.