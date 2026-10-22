Дмитрий Шеломенцев возглавил УФССП по Удмуртии

На встрече с Ольгой Абрамовой обсуждались основные направления работы службы, в том числе исполнительные производства в отношении социально значимых категорий граждан. Глава республики сообщила, что за девять месяцев 2026 года судебные приставы взыскали с должников более 6 млрд руб., и отдельно отметила необходимость принципиального подхода к взысканию алиментов.