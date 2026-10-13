Торги за курские и липецкие юрлица «Конти» продлили до конца октября
Изначально торги должны были пройти в конце апреля, но в них никто не захотел принять участие. С тех пор Росимущество раз за разом продлевает сроки приема заявок.
В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (цена одной составляет 3,7 тыс. руб.).
Общая площадь участков под активами компаний — 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка под Липецком. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех организаций составляет 3 тыс. человек.