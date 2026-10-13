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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Торги за курские и липецкие юрлица «Конти» продлили до конца октября

13.10.2026, 18:01
Прием заявок на объявленные в конце марта Росимуществом торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях продлен в очередной раз. Теперь их можно подать до 26 октября. Подведение итогов сдвинули на 28 октября. Информация об этом размещена в ГИС «Торги». Начальная цена лота не изменилась и составляет 4,8 млрд руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Изначально торги должны были пройти в конце апреля, но в них никто не захотел принять участие. С тех пор Росимущество раз за разом продлевает сроки приема заявок.

  • В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (цена одной составляет 3,7 тыс. руб.).

  • Общая площадь участков под активами компаний — 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка под Липецком. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех организаций составляет 3 тыс. человек.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Арбитражный суд Курской области принял к производству иск белгородского ООО «Аргос 2003» к АО «Конти-рус» о взыскании более 74 млн руб. задолженности по договору поставки белого сахара. Предварительное судебное заседание назначено на 19 октября.

Мария Свиридова