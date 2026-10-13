Торги за курские и липецкие юрлица «Конти» продлили до конца октября

Прием заявок на объявленные в конце марта Росимуществом торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях продлен в очередной раз. Теперь их можно подать до 26 октября. Подведение итогов сдвинули на 28 октября. Информация об этом размещена в ГИС «Торги». Начальная цена лота не изменилась и составляет 4,8 млрд руб.