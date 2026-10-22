В Самаре рецидивист получил 200 часов обязательных работ за уклонение от надзора

Установлено, что в сентябре 2025 года в отношении мужчины, неоднократно судимого за кражи и грабежи, был установлен административный надзор на восемь лет. Несмотря на введенные судом ограничения, в период с марта по май 2026 года он самовольно покинул место жительства в Самаре, не уведомив об этом силовиков, и отсутствовал без уважительных причин.