Самарские ученые удешевят космические миссии с помощью роя микроспутников

В Самарском университете им. Королева студенты и аспиранты разработали технологию управления роем пикоспутников — сверхмалых космических аппаратов, которая позволит формировать упорядоченные орбитальные группировки без использования двигателей. Проект, победивший в конкурсе федерального проекта Минобрнауки РФ «Кадры для космоса», пройдет практическую проверку при запуске группировки из восьми пикоспутников. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.