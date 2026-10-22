В Ульяновской области директор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплат и хищение

По версии следствия, с 26 февраля 2024-го по 22 мая 2025 года руководитель систематически задерживал выплаты 32 работникам предприятия: частично не выплачивал зарплату свыше трех месяцев, а в ряде случаев полностью не перечислял ее более двух месяцев. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превысила 7,5 млн рублей.