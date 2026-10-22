В Ульяновской области директор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплат и хищение
Сумма задолженности перед сотрудниками превысила 7,5 млн рублей
В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Фигурант обвиняется по трем статьям УК РФ — в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201), хищении денежных средств путем присвоения (ч. 3 ст. 160) и полной либо частичной невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По версии следствия, с 26 февраля 2024-го по 22 мая 2025 года руководитель систематически задерживал выплаты 32 работникам предприятия: частично не выплачивал зарплату свыше трех месяцев, а в ряде случаев полностью не перечислял ее более двух месяцев. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превысила 7,5 млн рублей.
Кроме того, следствие установило, что в июне — июле 2024 года директор присвоил 83 тыс. рублей, причинив ущерб самой организации.
В настоящее время арестовано имущество фигуранта стоимостью более 5 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.