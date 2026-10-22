Цены на одежду и обувь в 2026 году увеличились в среднем на 3%
К сентябрю 2026 года средние цены на популярные позиции одежды и обуви (за исключением товаров для детей) выросли всего на 3,3% год к году, в среднем до 4 тыс. руб., следует из данных Росстата, проанализированных “Ъ”. Наиболее заметную динамику показали мужские костюмы-двойки, подорожавшие на 9,5% год к году, до 15,2 тыс. руб. Инфляция, согласно Росстату, на конец сентября составила 6,35% в годовом выражении.
Похожие данные приводят и опрошенные “Ъ” аналитики. Согласно «Чек индексу», в категории одежды и обуви медианная цена составила 3,8 тыс. руб., что на 9% больше год к году. «Эвотор» за тот же период зафиксировал рост среднего чека на 7%, до 2,8 тыс. руб. Цены в сегменте растут умеренно уже несколько лет, что ритейлеры ранее объясняли снижением спроса на фоне стремления потребителей к экономии.