Прокуратура запросила почти три года колонии для подрядчика по делу о гибели рабочего в Петербурге
Гендиректор компании «Стройпроект» Александр Костылев выплатил 3 млн рублей семье рабочего, погибшего при восстановлении дома на Большой Зелениной улице, 1, в Санкт-Петербурге. Родственники попросили суд не назначать ему строгое наказание. Об этом стало известно 22 октября на первом заседании по существу уголовного дела в Петроградском районном суде, пишет «Фонтанка».
Александ Костылев обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Подсудимый полностью признал вину, поэтому дело будут рассматривать в особом порядке.
Как сообщила судья Татьяна Прялкина, гендиректор выплатил сестре погибшего рабочего 3 млн рублей и принес извинения семье. Женщина письменно попросила не судить Костылева строго и отказалась от личного участия в судебном процессе.
Прокуратура запросила для подсудимого два года и восемь месяцев реального лишения свободы. Кроме того, обвинение предлагает запретить ему заниматься строительством, ремонтом и реконструкцией в течение двух лет и 11 месяцев.
Тело рабочего, погибшего на стройке на Большой Зелениной улице, обнаружили в июле 2026 года в лесополосе Курортного района. Согласно материалам дела, мужчина скончался от многочисленных травм, полученных при падении с высоты.