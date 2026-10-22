На шоссе Космонавтов в Перми демонтируют старый мост через Мулянку
В Перми начался демонтаж части левого направления моста через реку Мулянку на шоссе Космонавтов. В рамках реконструкции магистрали подрядчик построит новое сооружение. Об этом сообщает краевой минтранс.
Завершить демонтаж левого направления планируется до конца октября. К работам на правом направлении приступят в конце 2026 года. На месте старого моста возведут новый двухпролетный, длиной 61,4 м. Новый мост будет с разделением транспортных потоков: центральная часть с двумя полосами движения в каждом направлении (четыре полосы) и боковые проезды с дополнительными полосами и тротуарами для пешеходов.
В ходе реконструкции шоссе Космонавтов предстоит выполнить переустройство инженерных коммуникаций, построить дождевую канализацию и очистные сооружения, а также автомобильную дорогу и мост через реку Мулянку. Общая протяженность реконструируемого участка составит более 1,6 км основного хода. Дополнительно проект включает реконструкцию пересечения шоссе Космонавтов с Оверятской и Промышленной улицами протяженностью 284 м, строительство съездов и примыканий.
Подрядчиком выступает АО «Уралмостострой».