Самарские тхэквондисты завоевали серебряные медали международных соревнований в Катаре
Самарские тхэквондисты Кира Скворцова и Дмитрий Балахнеев стали серебряными призерами международных соревнований в Катаре, которые прошли 20-21 октября. Об этом сообщает официальное СМИ Самарской области.
Дмитрий Балахнеев занял второе место в весовой категории 54 кг, Кира Скворцова — второе место в категории 67 кг. Призеров тренировали Анар и Турал Аскеровы.
Спортсмены также отправятся на чемпионат России (0+), который состоится в Казани 3-9 ноября.