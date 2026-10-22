В Самарской области чиновники выплатят 150 тыс. рублей девочке, на которую упала плита обелиска
Инцидент произошел в Похвистневском районе в апреле 2026 года.
Суд в Похвистневском районе Самарской области взыскал в пользу девятилетней девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Инцидент произошел в апреле 2026 года на площадке у обелиска. Одна из девочек облокотилась на плиту, и та упала на девятилетнего ребенка.
В результате пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести. Ребенка госпитализировали.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с администрации сельского поселения. Суд полностью удовлетворил требования контрольного органа.