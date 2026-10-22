ОЭЗ «Тольятти» вошла в десятку лучших промышленных экономических зон России
Особая экономическая зона «Тольятти» заняла шестое место в рейтинге промышленно-производственных ОЭЗ России. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
«Итоги документа, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России, озвучили 22 октября на IV Международном форуме особых экономических зон в Москве. В рейтинге участвовала 51 ОЭЗ»,— говорится в сообщении.
По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в реестре резидентов ОЭЗ «Тольятти» — 45 компаний с суммой заявленных инвестиций свыше 123 млрд рублей и планом создания около 9,7 тыс. новых рабочих мест.
«Инвесторы уже вложили 72,8 млрд рублей в свои проекты и создали 6 296 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов составляет 196,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено около 20,8 млрд рублей налогов, таможенных и иных платежей»,— отмечают в правительстве региона.