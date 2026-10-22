ОЭЗ «Тольятти» вошла в десятку лучших промышленных экономических зон России

«Инвесторы уже вложили 72,8 млрд рублей в свои проекты и создали 6 296 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов составляет 196,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено около 20,8 млрд рублей налогов, таможенных и иных платежей»,— отмечают в правительстве региона.