Присяжные признали санитара волгоградского ПНИ виновным в смерти подопечного

По версии следствия, в декабре 2024 года в ходе работы в интернате сотрудник применил насилие к одному из подопечных. Мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в Котовскую ЦРБ, где через несколько дней скончался. Дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет лишения свободы.