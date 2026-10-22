Присяжные признали санитара волгоградского ПНИ виновным в смерти подопечного
Сергей Лебедев получил девять лет строгого режима
Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему санитару Котовского психоневрологического интерната (ПНИ) Сергею Лебедеву. Присяжные признали его виновным в смерти 61-летнего недееспособного пациента (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По версии следствия, в декабре 2024 года в ходе работы в интернате сотрудник применил насилие к одному из подопечных. Мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в Котовскую ЦРБ, где через несколько дней скончался. Дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Максимальное наказание по этой статье достигает 15 лет лишения свободы.
16 декабря 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. В областном комитете соцзащиты тогда уточняли, что подозреваемый работал в ПНИ с 2021 года и ранее жалоб на него не поступало; сам он был отстранен от служебных обязанностей, в учреждении провели внутреннюю проверку.
Как сообщало ИА «Высота 102», погибший страдал прогрессирующей деменцией и был помещен в интернат в сентябре 2024 года. Его сын Павел Корчагин заявлял журналистам, что семья узнала об обстоятельствах случившегося из СМИ, а не от администрации учреждения, и настаивал на полном и объективном расследовании.
Судебный процесс с участием коллегии присяжных заседателей начался 7 апреля 2026 года в Котовском райсуде. На стадии следствия обвиняемый признавал факт избиения пациента, однако в судебном заседании его позиция менялась. Защита пыталась оспорить тяжесть содеянного и доказать отсутствие прямого умысла на причинение смерти. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения.
Суд, приняв вердикт присяжных, назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.