С оренбургской ОПГ взыскали 144 миллиона рублей преступного дохода

Члены ОПГ орудовали с 2013 по 2021 год. За это время банкиры-нелегалы извлекли доход в особо крупном размере. Накануне в суд обратилась прокуратура, потребовав взыскать с фигурантов дела более 144 млн руб. преступного дохода.