С оренбургской ОПГ взыскали 144 миллиона рублей преступного дохода
Преступная группа действовала с 2013 по 2021 год
Прокуратура Оренбургской области добилась взыскания преступного дохода с местной ОПГ. Участников признали виновными по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Члены ОПГ орудовали с 2013 по 2021 год. За это время банкиры-нелегалы извлекли доход в особо крупном размере. Накануне в суд обратилась прокуратура, потребовав взыскать с фигурантов дела более 144 млн руб. преступного дохода.
Суд согласился с позицией прокуратуры, солидарно взыскав с участников группировки полученные деньги.