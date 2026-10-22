Законодательный апгрейд: что изменится для бизнеса

Обращаем внимание на то, что утвержден электронный формат реестра для вычета по акцизу на бензин. Еще одно изменение — данные о налоговых платежах и штрафах теперь должны поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в течение 1 часа. От бизнеса дополнительных действий не требуется, но ускорятся процессы обработки информации.