Законодательный апгрейд: что изменится для бизнеса
Эксперты «ПогоПро» — об изменениях в законодательстве с 1 ноября 2026 года
В «ПогоПро» внимательно следят за изменениями в законодательстве. Эксперты компании рассказали о важных нововведениях, которые вступают в силу с 1 ноября 2026 года и могут повлиять на бизнес, а также о возможных последствиях их игнорирования.
«ПогоПро» — это команда опытных бухгалтеров, юристов, IT-специалистов и технологов-калькуляторов. Специалисты компании помогают с настройкой учетных систем, таких как iiko, ведут учет, отслеживаюм актуальные изменения в законодательстве и гарантируют, что ваш бизнес будет защищен от штрафов, связанных с «бумажной» рутиной. Эксперты провели мониторинг законодательных изменений, которые вступят в силу с 1 ноября 2026 года и коснутся деятельности предпринимателей.
Растительные масла — тотальная маркировка
С 1 ноября 2026 года все участники оборота растительных масел, включая предприятия общественного питания, кондитерские и косметические производства, обязаны передавать электронные сопроводительные документы (УПД) с кодами маркировки для каждой упаковки масла. Требований GTIN и количества, которые были достаточны ранее, больше не будет.
Процесс приемки потребует сканирования кодов маркировки и сверки их с документами. Любые несоответствия приведут к расхождениям и возможным проблемам. Рекомендуем заранее подготовить терминал сбора данных и отладить соответствующие процессы. За нарушения предусмотрены штрафы: для должностных лиц — до 10 тыс. руб. с возможной конфискацией продукции, для юридических лиц — до 300 тыс. руб.
Молочная продукция — переход на партионный учет
С 1 ноября 2026 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые касаются молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Для продукции с более коротким сроком годности (до 40 суток) переход на партионный учет будет обязателен с 1 марта 2027 года.
Хорошая новость заключается в том, что фиксация будет производиться по партиям, а не по каждой отдельной единице товара, что приближено к привычному объемно-сортовому учёту. Важно, чтобы номер партии в системе совпадал с данными, зафиксированными в системе «Меркурий». Обмен информацией будет осуществляться через систему электронного документооборота (ЭДО).
Удобрения — маркировка в четыре этапа
Если ваш бизнес связан с оборотом удобрений в потребительской упаковке, обратите внимание на следующие этапы.
01.09.2026 — Обязательная регистрация в системе маркировки.
01.11.2026 — Начало обязательной маркировки для производителей и импортёров, а также старт маркировки остатков.
01.04.2027 — Запрет на оборот немаркированной продукции между юридическими лицами.
01.11.2027 — Обязательный вывод продукции через кассу в розничной торговле.
Алкоголь — требования к уставному капиталу
Для новых производителей вискового дистиллята устанавливается требование к уставному капиталу в размере от 100 миллионов рублей. Действующим производителям предоставляется отсрочка до 1 марта 2028 года. Также будет обновлен реестр производственных мощностей.
Процессы ускорятся
Обращаем внимание на то, что утвержден электронный формат реестра для вычета по акцизу на бензин. Еще одно изменение — данные о налоговых платежах и штрафах теперь должны поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в течение 1 часа. От бизнеса дополнительных действий не требуется, но ускорятся процессы обработки информации.
Что делать
Вопросы маркировки, электронного документооборота, партионного учета, а также новые штрафы за расхождения — все это требует внимания со стороны бухгалтерии, IT-отдела и службы управленческого учета. Если у вас нет возможности детально разбираться в каждом изменении самостоятельно, мы готовы взять эту задачу на себя.
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