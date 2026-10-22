Частные дома в Удмуртии подорожали на 4,3% за квартал
Средняя стоимость домовладения в республике достигла 5,5 млн рублей
Средняя стоимость частного дома в Удмуртии в III квартале 2026 года выросла на 4,3%, до 5,5 млн руб. Республика заняла 60-е место среди 85 регионов России по стоимости индивидуального жилья, следует из исследования федерального портала «Мир квартир».
В целом по России частные дома за июль—сентябрь подорожали на 3,1%, до 7,9 млн руб. Рост цен зафиксирован в 73 регионах из 85, в остальных 12 субъектах стоимость снизилась.
При этом спрос на индивидуальное жилье сокращается. По оценке генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, интерес к такому формату недвижимости за год снизился на 24%, а предложение домов на рынке увеличилось на 17%. По его словам, экономическая ситуация пока не способствует покупке дополнительного жилья, которым часто становится частный дом.
По итогам первого полугодия 2026 года стоимость частного дома в Удмуртии, напротив, снизилась на 2,8%, до 5,3 млн руб. Таким образом, рост в III квартале компенсировал снижение первой половины года: с начала года стоимость домов в республике увеличилась на 1,4%.