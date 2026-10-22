Частные дома в Удмуртии подорожали на 4,3% за квартал

При этом спрос на индивидуальное жилье сокращается. По оценке генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, интерес к такому формату недвижимости за год снизился на 24%, а предложение домов на рынке увеличилось на 17%. По его словам, экономическая ситуация пока не способствует покупке дополнительного жилья, которым часто становится частный дом.