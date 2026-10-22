Рецидивист из Оренбурга приехал за наркотиками в Самару, но его поймали
Задержание произошло в Куйбышевском районе города
Куйбышевский районный суд Самары признал приезжего из Оренбурга виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Как следует из материалов дела, летом 2026 года ранее судимый, находясь у себя дома в Оренбурге, через мессенджер заказал у неустановленного лица наркотик. Сумма сделки составила 50 тыс. рублей.
После оплаты обвиняемый получил координаты тайника-«закладки» в Куйбышевском районе Самары. Прибыв на место, он обнаружил сверток с наркотиком — масса вещества составила 49,44 грамма. Впоследствии его задержали сотрудники полиции, запрещенное вещество изъяли.
На процессе подсудимый признал вину и раскаялся в преступлении. Суд учел наличие рецидива, а также ряд смягчающих обстоятельств. В итоге фигурант уголовного дела был приговорен к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима.
Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 16-й «Айфон», который использовался при совершении преступления. Приговор в законную силу пока не вступил.