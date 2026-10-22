Более 160 тысяч детей Самарской области вакцинировали против гриппа
В Самарской области прошли вакцинацию от гриппа более 160 тыс. детей, среди них более 35 тыс. в Тольятти. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.
Детей с шести месяцев вакцинируют «Ультрикс Квадри», подростков в возрасте от 10 до 17 лет — «Совигрипп». Перед процедурой ребенка обязательно должен осмотреть врач-педиатр, который определит наличие противопоказаний к иммунизации.
Иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Состав вакцин обновляется ежегодно с учетом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне.
На территории Самарской области работают 200 кабинетов вакцинации, более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса, которые выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты.