США сняли санкции с «Беларуськалия»

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из SDN-List структуры крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Ограничения сняты с Белорусской калийной компании, экспортной структуры «Беларуськалия». Об этом сообщила пресс-служба министерства. Санкции также сняли с Минфина Белоруссии, Белинвестбанка и Банка развития республики.

О том, что США решили снять санкции, специальный посланник президента США Джон Коул сообщал 19 марта, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В обмен на смягчение санкций США власти Белоруссии освободили 250 заключенных.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в 2021 году. До этого компания поставляла на мировой рынок около 20% всех калийных удобрений. После введения ограничений поставки были переориентированы на Россию и Китай.