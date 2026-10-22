Свердловчане до 7 ноября смогут обменять монеты на банкноты без комиссии

«Рекомендую заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время на обмен в кассе. И при обращении в банк лучше иметь при себе паспорт — он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются»,— уточнил начальник Центра организации наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.