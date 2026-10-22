Свердловчане до 7 ноября смогут обменять монеты на банкноты без комиссии
С 26 октября по 7 ноября в Свердловской области пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период жители региона смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты без комиссии или зачислить их на банковский счет, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.
Сдать мелочь можно будет в отделениях банков и сетевых магазинах, участвующих в акции. Принимаются современные монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе потемневшие, поцарапанные, погнутые и просверленные. Ограничений по количеству и общей сумме монет нет.
«Рекомендую заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время на обмен в кассе. И при обращении в банк лучше иметь при себе паспорт — он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются»,— уточнил начальник Центра организации наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.
Акция «Монетная неделя» проводится при поддержке Банка России дважды в год. Во время весенней кампании жители Свердловской области вернули в обращение 1,2 млн монет общим весом 4,7 тонны.
Список пунктов приема монет и подробные условия участия опубликованы на сайте акции.