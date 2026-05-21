Жители Свердловской области сдали в банки почти 5 тонн монет

Жители Свердловской области в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки и магазины 1,2 млн монет на сумму 4,2 млн руб. Общий вес сданной мелочи составил 4,7 тонны, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.

По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес — на 4%, а общая сумма — на 5%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом один руб. Реже всего сдавались монеты номиналом 25 руб.

Акция «Монетная неделя» проходила с 6 по 18 апреля. В рамках мероприятия участники могли бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты или зачислить их на счет. Цель акции — возврат металлических денег в торговый оборот. В целом по стране в рамках акции было собрано около 55 млн монет на сумму почти 252 млн руб.

Ранее сообщалось, что жители «тюменской матрешки» в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки и магазины 1,4 млн монет на сумму 6,5 млн руб.

Полина Бабинцева