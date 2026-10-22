Самарские ученые создали супы для экспедиций и полевых условий
Они могут храниться до пяти лет и приносят максимум пользы.
В Самарском политехе разработали линейку сублимированных функциональных супов, рассчитанных на питание в экстремальных условиях. Автором технологии стал студент Высшей биотехнологической школы вуза Андрей Чубриков. Продукт ориентирован на участников экспедиций и туристов. Также его можно использовать для военно-полевого снабжения.
Ключевое преимущество разработки — сохранение до 98 % витаминов и биологически активных веществ. Этого удается достичь за счет сублимационной сушки: ингредиенты сначала замораживают, а затем высушивают в вакууме. По словам автора, такой подход сводит потери полезных компонентов к минимуму — не более 2 %, тогда как традиционная термическая сушка заметно снижает питательную ценность продукта.
Функциональность супов заключается не только в утолении голода, но и в поддержке здоровья. В основе рецептур — растительное сырье с высоким содержанием природных антиоксидантов: корнеплоды (морковь, свекла, пастернак), зелень (петрушка, укроп, сельдерей) и овощи (тыква, кабачок, брокколи).
В составе — каротиноиды, флавоноиды, полифенолы, витамины C и E, которые замедляют окислительные процессы в организме и защищают клетки от повреждений при физических нагрузках и стрессе. Целевые показатели продукта — антиоксидантная активность не ниже 77 %, время восстановления в горячей воде — не более 5–7 минут, срок хранения — до 5 лет.
В настоящее время готовы рецептуры семи супов с разным функциональным эффектом. В ближайших планах автора — подача патентной заявки на способ получения сублимированных функциональных супов. Разработку потенциально можно применять не только в сегменте экстремального питания, но и в нише здорового рациона, где особенно ценится сохранение природной пользы продуктов.