Самарские ученые создали супы для экспедиций и полевых условий

В составе — каротиноиды, флавоноиды, полифенолы, витамины C и E, которые замедляют окислительные процессы в организме и защищают клетки от повреждений при физических нагрузках и стрессе. Целевые показатели продукта — антиоксидантная активность не ниже 77 %, время восстановления в горячей воде — не более 5–7 минут, срок хранения — до 5 лет.