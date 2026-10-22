Продажи металлопродукции на ММК выросли на 6,5%
За девять месяцев 2026 года продажи металлопродукции по группе ММК выросли на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 7,9 млн т. В основном показатель отражает увеличение реализации премиальной продукции, полуфабрикатов и сортового проката, указано в отчетности компании.
Продажи премиальной продукции выросли на 11,1% относительно января — сентября прошлого года, до 3,3 млн т. На это повлиял рост реализации х/к и проката с покрытиями, а также трубной продукции. Из-за меньших объемов ремонтов в доменном переделе выплавка чугуна достигла 7,1 млн т (+8,2%). Производство стали составило 8,2 млн т (+7,4%), угольного концентрата — 2,3 млн т (+4,6%).