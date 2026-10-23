С «Городского хозяйства» Таганрога взыскали 33 млн рублей за электричество

Как следует из решения суда от 20 октября 2026 года, долг образовался за электроэнергию, поставленную в марте 2026 года. Суд отклонил ходатайство ответчика о снижении неустойки, поскольку предприятие не доказало ее несоразмерность последствиям нарушения обязательств.