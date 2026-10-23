С «Городского хозяйства» Таганрога взыскали 33 млн рублей за электричество
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с МУП «Городское хозяйство» Таганрога 28,6 млн руб. долга за электроэнергию и 4,4 млн руб. пеней в пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Также предприятие должно выплатить пени до фактического погашения задолженности и судебные расходы. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из решения суда от 20 октября 2026 года, долг образовался за электроэнергию, поставленную в марте 2026 года. Суд отклонил ходатайство ответчика о снижении неустойки, поскольку предприятие не доказало ее несоразмерность последствиям нарушения обязательств.
Кроме того, с МУП взыскали 513,4 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины в пользу энергосбытовой компании и 41,7 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет.
По данным портала kartoteka.ru, МУП «Городское хозяйство» зарегистрировано 18 января 2005 года в Таганроге. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды, включая теплоснабжение от котельных. Уставный фонд предприятия составляет 100 тыс. руб. Учредитель — управление жилищно-коммунального хозяйства Таганрога.
По итогам 2025 года выручка предприятия составила 923,9 млн руб., увеличившись на 4% относительно предыдущего года. При этом предприятие получило чистый убыток в размере 311,7 млн руб. против чистой прибыли 1,7 млн руб. в 2024 году.