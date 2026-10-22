Мошенники девять дней давили на самарского пенсионера, чтобы он отдал им полмиллиона

На протяжении девяти дней мошенник удерживал жертву в состоянии тревоги, регулярно напоминая о «рисках» и требуя немедленных действий. Он запрещал обсуждать ситуацию с близкими, объясняя это «внутренней проверкой», и запугивал тем, что любое промедление приведет к блокировке счета и безвозвратной потере денег. Для усиления доверия звонивший использовал профессиональную лексику, ссылался на реальные банковские процедуры и даже давал инструкции о том, как «правильно» вести себя в отделении.