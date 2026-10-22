Мошенники девять дней давили на самарского пенсионера, чтобы он отдал им полмиллиона
От потерпевшего требовали перевести деньги на «безопасный счет» либо отдать их курьеру
В Октябрьском районе Самары расследуют хищение 500 тысяч рублей у 74-летнего местного жителя. По данным УМВД по Самаре, потерпевший на протяжении девяти дней подвергался целенаправленному психологическому воздействию телефонных мошенников, действовавших по известной схеме обмана.
В сентябре пенсионеру позвонил незнакомец, который представился сотрудником финансовой организации. Он заявил, что на имя потерпевшего якобы пытаются оформить кредит, а его сбережения находятся под угрозой. Чтобы «обезопасить» средства, собеседник настойчиво рекомендовал либо перевести деньги на «защищенный счет», либо передать их «уполномоченному курьеру». В противном случае, по словам злоумышленника, банк мог списать средства, а сам гражданин рисковал стать фигурантом сомнительной операции.
На протяжении девяти дней мошенник удерживал жертву в состоянии тревоги, регулярно напоминая о «рисках» и требуя немедленных действий. Он запрещал обсуждать ситуацию с близкими, объясняя это «внутренней проверкой», и запугивал тем, что любое промедление приведет к блокировке счета и безвозвратной потере денег. Для усиления доверия звонивший использовал профессиональную лексику, ссылался на реальные банковские процедуры и даже давал инструкции о том, как «правильно» вести себя в отделении.
Под влиянием продолжительного давления пенсионер поверил, что спасает свои накопления. 5 октября у подъезда собственного дома он передал 500 тысяч рублей незнакомцу, считая, что это «уполномоченный курьер», который доставит средства на «безопасный счет».
По факту хищения отделом полиции по Октябрьскому району УМВД России по Самаре было возбуждено уголовное дело.