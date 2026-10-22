Выручка девелоперов в Челябинске увеличилась на 26,4%

Суммарная выручка девелоперов в городах-миллионниках России по итогам девяти месяцев 2026 года составила около 2 трлн руб. За год показатель упал на 6,2%. При этом среди мегаполисов снижение отмечено только в Москве (–20,7%), Краснодаре (–12,5%), Самаре (–3,6%) и Новосибирске (–0,9%). Самый большой рост выручки показали Пермь (+49,6%), Уфа (+41,6%) и Омск (+39,7%).