Корпорация развития Башкирии требует освободить участок под погонажный завод
Судебное заседание по иску к «Артифексу» состоится 22 ноября
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в арбитражном суде Башкирии требует от ООО «Артифекс» освободить 5,6 тыс. кв. м земли в индустриальном парке «Уфимский» (восточнее Шакши). Участок был предназначен для строительства погонажного завода по переработке отходов древесины. Суд рассмотрит спор 23 ноября.
Как сообщал «Ъ-Уфа», «Артифекс» арендовал участок с сентября 2016 года. Инвестор оценивал в 7,5 млн руб. благоустройство участка, отсыпку подъездных путей и установку забора по всему периметру участка и пытался взыскать эту сумму с Корпорации развития. В свою очередь, государственная компания заявляла о задолженности «Артифекса» по арендным платежам.
В конце концов «Артифекс» перенес площадку будущего производства под Благовещенск. Корпорация развития требует привести участок в индустриальном парке «Уфимский» в первоначальный вид.
Учредителем ООО «Артифекс» является Зилия Латыпова. В прошлом году убытки предприятия составили 760 тыс. руб.