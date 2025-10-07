Крекс, пекс, «Артифекс»

ООО «Артифекс» (принадлежит Зилие Латыповой) не смогло в суде взыскать с Корпорации развития республики 7,5 млн руб. в качестве компенсации за выполненные работы на арендованном участке в индустриальном парке «Уфимский». Там компания планировала построить погонажный завод для переработки отходов древесины, но вскоре вступила в конфликт с Корпорацией развития республики. «Артифекс» обвинил ведомство в том, что оно не выполнило свои обязательства. Суды двух инстанций с компанией не согласились. В конце 2020 года «Артифекс» перенес производство на новую площадку в Благовещенске.

Инвестор перевел производство на другую локацию под Уфой

Компании «Артифекс», которая планировала запустить Башкирский погонажный завод на территории индустриального парка «Уфимский», в двух судебных инстанциях не удалось отсудить у Корпорации развития республики около 7,5 млн руб. В эту сумму компания оценила стоимость так называемых неотделимых улучшений в «Уфимском».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2016 года «Артифекс» арендовал на 49 лет в «Уфимском» 5,5 тыс. кв. м для инвестиционного проекта по переработке древесных отходов. Ежемесячная арендная плата составила 29,4 тыс. руб.

В суде представитель компании пояснил, что «земельный участок по существу являлся пустырем, заросшим бурьяном», а Корпорация развития Башкирии обязалась за свой счет провести там инженерные сети «и обеспечить предприятие электроэнергией». Впрочем, отметил представитель «Артифекса», этого сделано не было. По мнению компании, «арендодатель вел себя недобросовестно», а она за свой счет выполнила работы по подготовке земельного участка к началу строительства. В частности, «Артифекс», по словам представителя, произвел планировку территории, отсыпку подъездных путей, установил забор по всему периметру участка, а также «были выполнены и другие строительно-монтажные работы». «Арендодатель контролировал весь процесс работ и не возражал против их проведения»,— подчеркнул он в суде.

Корпорация развития подала встречный иск к «Артифексу» о взыскании задолженности по арендной плате с 1 октября 2023 по 1 апреля 2024 года в размере 235,7 тыс. руб. и 29,4 тыс. руб. процентов. Ведомство пояснило, что решением арбитражного суда Башкирии, поддержанным апелляционной и кассационной инстанциями, в декабре 2023 года договор аренды участка был расторгнут, но «Артифекс» его не вернул.

Отказывая в удовлетворении иска компании, суд первой инстанции пояснил, что указанные «Артифексом» работы «не являются неотделимыми улучшениями». ГК РФ подразумевает под ними «то, что арендатор не сможет забрать с собой, не навредив при этом объекту», а на земельном участке «отсутствует строительство объектов». Также, отметил суд, Корпорация развития предлагала компании предоставить точку подключения к сетям электроснабжения мощностью до 150 кВт по временной схеме, но ответа не получила. При этом, установил суд, «Артифекс» пользовался земельным участком, не внося плату.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы предыдущей инстанции: «Артифекс» не доказал неотделимые улучшения, а Корпорация развития убедила в задолженности по договору аренды.

В конце 2024 года гендиректор «Артифекса» Руслан Батыров в интервью «Российской газете» сообщал, что реализует проект Башкирского погонажного завода в новом месте — на территории опережающего развития в Благовещенске. Именно там в ноябре 2024 года предпринимателем Наилем Зариповым и «Артифексом» было зарегистрировано одноименное ООО. Общая площадь завода составит 2,5 тыс. кв. м, а земельный участок под производство — 7,5 га. Объем инвестиций господин Батыров оценил в 300 млн руб. Выйти на проектную мощность завод, по его словам, должен в 2029 году.

Адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Александр Евтеев полагает, что даже несмотря на наличие возможных нарушений со стороны арендодателя, у «Артифекса» не было оснований не вносить арендные платежи. «Что касается иска о возмещении стоимости неотделимых улучшений, то можно предположить, что дальнейшее обжалование вряд ли принесет «Артифексу» желаемый результат. Дело в том, что даже если какие-то работы, включая земельные, на участке за счет арендатора были произведены, они должны быть надлежащим образом согласованы с арендодателем. А в данном случае, как следует из решения суда, работы производились "под наблюдением" арендодателя, но, судя по всему, никакого формального их согласования произведено не было»,— отметил господин Евтеев.

Булат Баширов