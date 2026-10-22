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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Средняя Волга

Жительницу Балашова арестовали по обвинению в совершении теракта

Саратовчанку арестовали на два месяца по обвинению в совершении теракта. Противоправную деятельность 18-летней жительницы Балашова ранее пресекли силовики, сообщили в СУ СКР по региону.
Жительницу Балашова арестовали по обвинению в совершении теракта

Жительницу Балашова арестовали по обвинению в совершении теракта

СУ СКР по Саратовской области

По оперативным данным, 19 октября обвиняемая приехала к зданию правоохранительного органа в Балашове и подожгла служебную машину, облив ее легковоспламеняющейся жидкостью. В результате ее действий частично сгорели кузов и салон автомобиля.
Отмечается, что фигурантка действовала по заданию куратора, полученному в мессенджере. После преступления девушка позвонила ему по видеосвязи. Саратовчанку задержали на месте преступления.
Марина Окорокова