Оренбуржцы взяли 35 медалей на фестивале воздушной гимнастики в Самаре
Это стало рекордным результатом для воспитанников Центра циркового искусства имени Терещенко
В Самаре завершился трехдневный Всероссийский фестиваль воздушной гимнастики «Сфера», где команда из Оренбуржья показала рекордный результат: воспитанники Центра циркового искусства имени Терещенко (на базе МАУ ДК «Молодежный») завоевали 35 наград — 18 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей, а также специальный приз.
Одним из самых ярких моментов фестиваля стало выступление семейного дуэта Инны и Варвары Логиновых: слаженность и доверие между матерью и дочерью позволили им завоевать золото. Жюри особенно отметило тонкость взаимодействия и смелость исполнения номера.
Специальный приз в номинации «Лучшая роль второго плана» получила Ясмина Даутова — ее номер впечатлил судей сочетанием силы, гибкости, артистизма и воли к победе.
Кроме того, наставники команды — Светлана Косарева и Юлия Морозова — не только подготовили чемпионов, но и сами выступили на высоком уровне: на фестивале артистки завоевали первые места.