В Дзержинском районе демонтируют 17 незаконных вывесок

Так, на проспекте Парковом будут убраны информационные таблички и вывеска с названием стоматологической клиники, на ул. Монастырской — вывеска «Акваклуб». На ул. Плеханова, 2а, демонтируют пять оклеек остекления. Несколько баннеров уберут на ул. Красногорской, 142, а также на улицах Папанинцев, 12, Костычева, 26, Хабаровской, 161. Ответственным лицом за организацию демонтажа, перемещения и хранения объектов назначена консультант отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дзержинского района Кристина Зонова.