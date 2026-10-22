Аэропорты Тюмени получили шесть сообщений об угрозе взрыва и минировании за год

В территории Тюменской области зафиксировали шесть сообщений об угрозах для работы двух аэропортов за 2025 год, рассказал руководитель филиала межрегионального территориального управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу (УрФО) Сергей Салманов на заседании Тюменской областной думы. Он подчеркнул, что аэропорт Рощино был дважды проинформирован об угрозе взрыва и трижды о минировании, аэропорт Плеханово один раз получил данные о минировании.