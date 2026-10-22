Аэропорты Тюмени получили шесть сообщений об угрозе взрыва и минировании за год
В территории Тюменской области зафиксировали шесть сообщений об угрозах для работы двух аэропортов за 2025 год, рассказал руководитель филиала межрегионального территориального управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу (УрФО) Сергей Салманов на заседании Тюменской областной думы. Он подчеркнул, что аэропорт Рощино был дважды проинформирован об угрозе взрыва и трижды о минировании, аэропорт Плеханово один раз получил данные о минировании.
«К счастью, все угрозы не подтвердились»,— отметил господин Салманов.
Руководитель филиала добавил, что в условиях «постоянно нарастающей угрозы совершения актов незаконного вмешательства, в том числе и террористических», ведомство с территориальными органами ФСБ определили 241 объект транспортной инфраструктуры, которые используются для обеспечения нужд СВО. «Это железнодорожные и автодорожные мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты и центры организации воздушного движения»,— пояснил Сергей Салманов. По его словам, на юге Тюменской области расположено 19 соответствующих объектов, в ХМАО — девять, на Ямале — четыре.