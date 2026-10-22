Доходы консолидированного бюджета Татарстана за девять месяцев составили 487 млрд
Расходы консолидированного бюджета республики достигли 496,2 млрд рублей
Доходы консолидированного бюджета Татарстана за январь–сентябрь этого года составили 487 млрд руб., расходы — 496,2 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.
В бюджет республики поступило 409 млрд руб., в местные бюджеты — 78 млрд руб. Налог на прибыль принес 152 млрд руб., НДФЛ — 168 млрд руб., акцизы — 35,7 млрд руб., налоги на совокупный доход — 32,7 млрд руб. Неналоговые доходы составили 46,3 млрд руб.
Расходы бюджета республики достигли 411,3 млрд руб.
Ранее сообщалось, что на национальные проекты в этом году предусмотрено 54,7 млрд руб., из которых за девять месяцев освоено 40,8 млрд руб.