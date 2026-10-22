Доходы консолидированного бюджета Татарстана за девять месяцев составили 487 млрд

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за январь–сентябрь этого года составили 487 млрд руб., расходы — 496,2 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.