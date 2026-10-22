Могилы не подлежат выкупу

Спор, напомним, был инициирован Андреем Аристарховым, который в декабре 2011 года приобрел у ОАО «Заря» земельный участок площадью 1,6 млн кв. м с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» по цене 448,6 тыс. руб. Впоследствии предприниматель разделил его на четыре участка и в октябре 2024 года потребовал от администрации прекратить захоронения на его земле и принудительно изъять участок с выплатой компенсации. Не получив удовлетворения, он обратился в Арбитражный суд Саратовской области с требованием взыскать убытки в размере кадастровой стоимости четырёх участков — в общей сложности около 52,2 млн руб.