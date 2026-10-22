Могилы не подлежат выкупу
ВС РФ поставил точку в споре о кладбище на частной сельхозземле в Энгельсе
Верховный суд (ВС) РФ оставил саратовского предпринимателя Андрея Аристархова без компенсации в 52 млн руб., отказавшись пересматривать его спор с администрацией Энгельсского района из-за «кладбищенских» земель. Бизнесмен пытался взыскать кадастровую стоимость участков сельхозназначения, на которых фактически уже расширился муниципальный некрополь, однако суды признали сделки ничтожными: территории, занятые гражданскими захоронениями, изъяты из оборота.
Судья Верховного Суда РФ Ирина Грачева отказала индивидуальному предпринимателю Андрею Аристархову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, вступило в законную силу решение которое прекратили право собственности предпринимателя на участок площадью 10,9 га, фактически занятый расширением муниципального «Восточного» кладбища в Энгельсе.
Спор, напомним, был инициирован Андреем Аристарховым, который в декабре 2011 года приобрел у ОАО «Заря» земельный участок площадью 1,6 млн кв. м с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» по цене 448,6 тыс. руб. Впоследствии предприниматель разделил его на четыре участка и в октябре 2024 года потребовал от администрации прекратить захоронения на его земле и принудительно изъять участок с выплатой компенсации. Не получив удовлетворения, он обратился в Арбитражный суд Саратовской области с требованием взыскать убытки в размере кадастровой стоимости четырёх участков — в общей сложности около 52,2 млн руб.
По данным Rusprofile, ИП Андрей Аристархов зарегистрирован в Саратове в 2006 году. Основной вид деятельности — купля-продажа недвижимости. До 2015 года он руководил ООО «Система и КО», которое занималось оптовой и розничной торговлей, недвижимостью, а также «прочей деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий». В 2014 году компания заработала 3 тыс. руб., а в 2015 была ликвидирована.
Администрация Энгельсского района подала встречный иск о признании сделок 2004 и 2011 годов ничтожными. Судебная экспертиза установила, что территория, помеченная «кладбище», была обозначена еще на плане земельного участка 2004 года, а по состоянию на 2020 год площадь захоронений в границах спорного участка составила почти 69 тыс. кв. м.
Цена сделки 2011 года не соответствовала рыночной стоимости участка, указали эксперты.
Арбитражный суд Саратовской области в декабре 2025 года предпринимателю отказал, решение устояло в кассации. Суды применили положение Земельного кодекса, согласно которому земли, занятые гражданскими захоронениями, изъяты из оборота. Помимо того закон «О погребении и похоронном деле», относит организацию ритуальных услуг к исключительной компетенции органов местного самоуправления.
В кассационной жалобе в ВС РФ предприниматель указывал на нарушение судами норм материального и процессуального права. Однако судья Грачева констатировала, что доводы заявителя «не опровергают выводы судов, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств» и не подтверждают существенных нарушений, которые могли бы повлиять на исход дела. Верховный суд отказался выносить дело на рассмотрение коллегии.
Как власти Энгельса хоронили на земле Андрея Аристархова — в материале “Ъ” «Где похоронишь, там и пожнешь»