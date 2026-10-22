Пермь вошла в пятерку направлений с наибольшим ростом цены новогоднего отдыха

В целом по России средняя стоимость новогоднего отдыха выросла на 10%. Рейтинг возглавила Ольгинка в Краснодарском крае. Там средняя цена ночи выросла на 381% — до 13 тыс. руб. На втором месте — горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, где рост составил 273% (45,8 тыс. руб.). На третьей строчке расположился Сестрорецк в Ленинградской области: там проживание подорожало на 140% — до 28,75 тыс. руб. за ночь. Также заметно подорожало размещение в новогодние праздники в Суздале, Южно-Сахалинске и Костроме.