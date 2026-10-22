Ввод многоквартирного жилья в Тамбовской области вырос в полтора раза за год
С января по сентябрь 2026 года в Тамбовской области ввод многоквартирного жилья вырос в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 112,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Всего сдали 312,1 тыс. кв. м — на 7% больше, чем за тот же период 2025-го. При этом объем индивидуального жилищного строительства составил 199,3 тыс. кв. м — 92,4% от показателя девяти месяцев прошлого года.
На 1 октября в регионе возводили 96 многоквартирных домов общей площадью 580,5 тыс. кв. м. Их ввод запланирован на 2026–2030 годы.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», организации-застройщики Тамбовской области, за исключением субъектов малого предпринимательства, за первое полугодие 2026-го вложили в основной капитал 26,9 млрд руб. Это на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в сопоставимых ценах.